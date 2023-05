Met Atomium als pronkstuk: Yellow Tigers stellen shirt voor EK in eigen land voor

Woensdag hebben de Nationale Loterij en Topvolley Belgium de officiële truitjes van de Yellow Tigers voorgesteld aan het publiek.

Op de achterkant van de truitjes prijkt een illustratie van het Atomium, een knipoog naar de hoofdstad en België. Ook Duitsland, Italië en Estland organiseren mee het EK.

Brussel is, samen met Gent, een van de speelsteden op het Europees Kampioenschap deze zomer.

Daarom was ook Sven Gatz (Open VLD) - Brussels minister van Financiën en het Imago van Brussel - aanwezig op de presentatie van de nieuwe shirts.

Hij verheugt zich over de komst van het EK naar de hoofdstad: "We hebben vanuit de Brusselse regering niet lang moeten nadenken over de komst van het EK volley voor vrouwen naar de hoofdstad. Dit evenement heeft een belangrijke impact op ons land en Brussel."