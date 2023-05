Yatabaré (ex-Standard, ex-Antwerp) moet jaar de cel in na geweldpleging op agent

De 34-jarige Yatabaré speelt momenteel voor de Franse tweedeklasser Sochaux. In 2015 speelde hij een half seizoen voor Standard, van 2017 tot 2020 was hij aan de slag bij Antwerp. Dat huurde hem eerst een jaar van Bremen, waarna hij definitief overkwam.



De 32-voudige international raakte op 28 juni 2017 betrokken bij een incident op de parking van luchthaven Roissy Charles-de-Gaulle. De agent werd daarbij geraakt aan een oogzenuw en was 21 dagen arbeidsongeschikt.



De middenvelder werd in februari door het hof van beroep in Parijs nog vrijgelaten en onder gerechtelijk toezicht geplaatst, in afwachting van de hoorzitting van zijn hoger beroep midden april.



Voordien zat hij 2 weken in de cel na zijn veroordeling in eerste aanleg door de rechtbank van Bobigny.