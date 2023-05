Red Dragons gaan langer door met Italiaanse bondscoach: "Veel jonge, getalenteerde spelers"

De Red Dragons bereiden zich op dit moment voort op een drukke volleybalzomer. De Belgische mannen spelen eerst de European Golden League en later volgen nog het EK volleybal in Italië en het olympische kwalificatietoernooi in China.

De Red Dragons vatten die reeks toernooien aan in de wetenschap dat bondscoach Emanuele Zanini langer aan boord blijft. "Ik ben verheugd om de samenwerking met de Belgische bond voort te zetten."

"Vorig seizoen heeft me de kans gegeven om de spelers, de staf en het land te leren kennen. We hebben onze werkethiek, trainingsprincipes en spelsysteem kunnen vastleggen."

"Ik ben me ervan bewust dat er jonge en getalenteerde spelers in de kern zitten. We moeten vol geduld en met een positieve mindset hard aan de regelmaat van die jongens blijven werken."