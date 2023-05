Belgische veldritseizoen gaat 3 weken later van start, Beringen verschuift naar 8 oktober

De afgelopen jaren had de Rapencross in Lokeren de eer om het veldritseizoen op gang te trappen. In principe stond deze cross op zondag 17 september op het programma, maar omdat ze nog maar net het BK hebben georganiseerd nemen ze een sabbatjaar.



Ook de Poldercross in Kruibeke, gepland voor 1 oktober, gaat er een jaartje tussenuit. De reden is dat de parking die aan het parcours ligt, heraangelegd wordt en er geen alternatief in de gemeente voorhanden is.

Zo zou Beringen op 24 september de opener van het Belgische crossseizoen worden, ware het niet dat de UCI een nieuwe datum heeft gevonden: 8 oktober wordt de officiële start, zo schrijft Het Nieuwsblad en bevestigde ons de organisator. Een week later trekken de renners al naar Amerika, voor de eerste Wereldbekercross van het seizoen.