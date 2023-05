Revelatie en wielermanagerhype Laurenz Rex heeft zich nog maar eens in de kijker gereden in de Giro. Deze keer niet in de aanval, maar in de staart van het peloton. De jonge Belg van Intermarché-Circus-Wanty gooide zijn drinkbus naar de machinist van de Giro-trein. Die laatste bleek mindere basketbalskills te hebben dan Rex en liet de bidon vallen.