Belgian Cats voorlopig zonder bondscoach in EK-voorbereiding: "Hierop waren we voorbereid"

De Belgian Cats stomen zich klaar voor het EK basketbal, voorlopig nog zonder headcoach Rachid Méziane. Assistent Pascal Angillis neemt de honneurs waar in de voorbereiding en merkt nu al veel focus op de trainingen. "De intensiteit is hoog", vertelt Angillis aan Sporza.

De Belgian Cats zijn afgelopen weekend begonnen aan hun voorbereiding op het EK. Voorlopig gebeurt dat zonder bondscoach Rachid Méziane, die met zijn club Villeneuve-d'Ascq nog strijdt om de titel in Frankrijk. En dus leiden assistenten Pascal Angillis en Jill Lorent voorlopig de trainingen. "Dat de bondscoach er nog niet is, is op zich niet zo'n probleem", vertelt Pascal Angillis. "Met zulke competities is het gewoon moeilijk om iedereen er vanaf het begin bij te hebben. Dat hoort er nu eenmaal bij. Dit was dan ook ingecalculeerd." "Samen met de bondscoach hebben we op voorhand al een gedetailleerd programma uitgewerkt voor de voorbereiding, training per training. We hebben ook dagelijks contact en sommige stukken van de training worden gefilmd en naar hem doorgestuurd, zodat hij alles kan volgen. We houden nauw contact met elkaar."

Het is niet ideaal dat we nog 4 belangrijke speelsters missen, maar zij spelen al zo lang samen dat die chemistry ook snel weer opgepikt zal worden. Pascal Angillis

Niet alleen Méziane ontbreekt voorlopig. Ook Julie Allemand, Hind Ben Abdelkader, Kyara Linskens en Julie Vanloo zijn nog aan de slag in de Franse play-offs. "Dat zijn natuurlijk wel 4 belangrijke speelsters. Voor de "chemistry" is dat niet ideaal, al spelen zij al zo lang samen dat dat ook wel snel weer opgepikt zal worden." Volgende week trekken de Cats op trainingskamp naar Servië en dat zal sowieso zonder het kwartet uit Frankrijk zijn, ook indien zij uitgeschakeld worden in de play-offs. "We moeten hen eerst wat rust gunnen. Zij zullen dan aansluiten na de stage in Servië." "Alleen de bondscoach zelf zal onmiddellijk aansluiten wanneer dat kan. Mocht Villeneuve-d'Ascq nog uitgeschakeld worden komend weekend, dan zal hij mee afreizen naar Servië. Zo niet, dan zijn we in de week van 22 mei compleet." (lees voort onder de Instagram-foto)

"Jongeren moeten zich in de eerste plaats bewijzen op training"

Hind Ben Abdelkader, die bij Villeneuve-d'Ascq onder de bondscoach speelt, heeft momenteel wel een knieblessure en miste de laatste match van haar club. "Maar dat was meer uit voorzorg, om het niet erger te maken", maakt Pascal Angillis zich geen zorgen. Ook in de blessure van Julie Allemand, die herstelt van een hamstringletsel, heeft hij een goed oog. "Zij is weer aan het trainen en zou misschien dit weekend al opnieuw kunnen spelen bij Lyon. Haar club staat wel met de rug tegen de muur in de play-offs. Hopelijk forceren ze haar niet. Maar het EK is in principe geen probleem voor Julie." De Belgian Cats kunnen volgende week dus met een goed gevoel op het vliegtuig naar Servië stappen. "De sfeer is heel goed, er is in de eerste week al heel gefocust gewerkt. De intensiteit op de trainingen is hoog."

Er is in de eerste week al heel gefocust gewerkt. De intensiteit op de trainingen is hoog. Pascal Angillis

Volgende week wachten ook 2 oefenmatchen tegen Servië, de regerende Europese kampioen. "Ook zij zullen nog niet op volle sterkte zijn. Spelverdeler Yvonne Anderson is met Bourges ook nog aan de slag in de Franse play-offs", weet Angillis. Is de afwezigheid van enkele sleutelspeelsters ook een kans voor de jonge garde om zich te tonen? "Dat moeten ze in de eerste plaats op de training doen", klinkt het. "In de wedstrijden kunnen we dan eens kijken hoe ze het op het veld doen, wie het goed doet, wie waar inzetbaar is en wat er werkt. Ik denk dat iedereen 100 procent zal willen bewijzen dat ze een plaats hebben in die selectie."