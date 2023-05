Philadelphia deelt tik uit aan Boston, Denver op 1 zege van winst tegen Phoenix

James Harden had Philadelphia zondag nog naar een zege in extra tijd geloodst, gisteren was Joel Embiid de gevierde man. De MVP van het reguliere seizoen nam zijn team bij de hand met 33 punten.



Tyrese Maxey (30 ptn) was een uitstekende luitenant. Nog 3 spelers eindigden in de dubbele punten. Ook Harden was weer belangrijk met een "double double" (17 ptn en 10 assists). Bij de thuisploeg was Jayson Tatum de beste met 36 punten en 10 rebounds.



In de eigen zaal kan Philadelphia het donderdag afmaken en doorstoten naar de finale van de Eastern Conference.



In het westen pakte Denver uit tegen Phoenix. Tweevoudig MVP Nikola Jokic was eens te meer goed voor een "triple double" (29 ptn, 13 rbs en 12 ass). De Serviër ontsnapte aan een schorsing na een opstootje zondag met Phoenix-eigenaar Mat Ishbia.



De 28 punten van Devin Booker volstonden niet voor de Suns. Ook de Nuggets kunnen het donderdag afmaken. Dan spelen ze bij Phoenix, Game 7 is weer in Denver.



In de andere twee halve finales kan vannacht de beslissing vallen. Zowel de LA Lakers als de Miami Heat staan op een 3-1-voorsprong tegen respectievelijk kampioen Golden State en de New York Knicks. Wie het eerst vier keer wint, stoot door.