F1 blijft hardleers: week na bijna-aanrijding ontsnapt steward aan botsing met Norris in pitstraat

Een nieuwe week, een nieuw onderzoek voor de FIA. Na de GP van Azerbeidzjan beloofde de Autosportfederatie de regels in de pitstraat te verstrengen na een close call tussen fotografen en Esteban Ocon. Een week later overkomt Lando Norris hetzelfde met een official in Miami. "We onderzoeken het incident met de lokale organisatoren", klinkt het.