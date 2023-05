Antwerp verduidelijkt waarom Alderweireld een klacht indient na haatbericht: "Nodig om signaal te geven"

Club en speler hadden gisteren contact met elkaar over de bedreigende Instagrampost. Alderweireld stuurde die aangedaan de wereld in. "Aan alles zijn grenzen, mijn familie bedreigen gaat er ver over."



De voormalige Rode Duivel zal ook een klacht indienen bij de politie, bevestigde RAFC, sinds gisteren de leider in de Jupiler Pro League met 1 punt meer dan Genk en Union.



De club laakt de haatberichten, wil die een halt toeroepen en zal ook zijn aanvoerder verder begeleiden in het verdere verloop van de zaak.

"Het is een maatschappelijk probleem", aldus CEO Sven Jaecques. "En dus is het belangrijk om dit debat eens in de media te voeren."

"We zien het overal op sociale media dat mensen anoniem bedreigingen uiten naar anderen. Toby is daar slachtoffer van geworden. Nadien wou hij zelf snel reageren én een klacht indienen. Dat is nodig om een statement te maken en een signaal uit te sturen. Iedereen in de maatschappij moet beseffen dat dit niet hoort."