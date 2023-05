Tom Pidcock legt Zwitsers tussen zijn boterham in MTB-opwarmer voor Nove Mesto

Na zijn voorjaar op de weg stapte Tom Pidcock meteen over op zijn mountainbike.

Vorige week in het Franse Guéret liep dat na materiaalpech niet goed af met een opgave, maar zondag zette de olympische en Europese kampioen in het mountainbiken dat meteen recht in het Zwitserse Chur, de thuisstad van tienvoudig wereldkampioen Nino Schurter.

Schurter nam in de eerste wedstrijdhelft de koers in handen en Pidcock leek daardoor onder druk te staan, maar de Brit plaatste in de zesde van negen ronden toch de beslissende demarrage.

De enige die het gaatje op Pidcock nog kon dichten, was Mathias Flückiger, die na zijn afwijkende dopingtest van vorig jaar terug mag koersen in afwachting van de definitieve uitspraak.

In de slotronde maakte Pidcock het verschil op het laatste klimmetje, waarna hij won met acht seconden voorsprong op Flückiger. Driekwart minuut na Pidcock finishte thuisrijder Schurter op de derde plek.

Ook de overwinning bij de vrouwen in Chur ging naar een Britse: voormalig wereldkampioene Evie Richards soleerde naar de zege.

Volgende week vindt de openingsmanche van de Wereldbeker mountainbike crosscountry plaats in het Tsjechische Nove Mesto, een klassieker die Pidcock vorig jaar won.