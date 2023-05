Toby Alderweireld na statement van Antwerp op Union: "Nog 5 finales"

Antwerp speelde heel sterk in de organisatie en was ook heel efficiënt: voor de rust stond de 0-2-eindstand al op het bord langs Ekkelenkamp en Keita.



Union verliest niet vaak thuis in de competitie: enkel Genk (op 11 september) en Standard (op 18 februari) pakten er de 3 punten. En nu dus Antwerp. Toby Alderweireld zag dan ook dat het goed was: "Hier komen winnen doe je niet zomaar, dus we zijn heel tevreden."



De gewonnen bekerfinale zondag kon 2 kanten uit. "De focus terugvinden na de bekerfinale was lastig, maar we hebben vandaag laten zien dat we een mentaal sterke ploeg hebben."



"Wij blijven rustig en gaan zeker geen uitspraken doen. Er zijn nog vijf finales, we hebben nog een heel lange weg te gaan."



Doelman Jean Butez speelde ook weer zijn rol met een 20e clean sheet in de competitie. "Met Europa en de beker erbij zitten we zelfs aan 27, die serie kunnen we hopelijk voortzetten. 0-2 aan de rust was ideaal, daarna toonden we ons opnieuw heel solide", schetst de doelman.