Opvallend experiment bij Duitse tweedeklasser Düsseldorf: fans mogen er voortaan gratis in

Een klein stadion is het zeker niet, de Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Liefst 54.000 supporters kunnen erin, dit seizoen trekt de club in de 2e Bundesliga gemiddeld 30.000 fans.

Die hoeven vanaf volgend seizoen niet meer te betalen, want de club wil een nieuwe weg inslaan, zonder betalende tickets.



De eerste 3 thuiswedstrijden gelden als testcase. Als alles goed verloopt, mogen alle fans - ook die van de bezoekers - bij thuiswedstrijden gratis binnen.

Om het allemaal te bekostigen, heeft de club zijn sponsorbudget opgeschroefd. Momenteel schommelen de ticketinkomsten tussen de 7 en 8 miljoen euro.

Fortuna Düsseldorf meent het verlies aan inkomsten voorts te kunnen compenseren met meer inkomsten uit drankverkoop. Ook de truitjesverkoop zal meer opbrengen wanneer fans geen tickets meer hoeven te betalen, klinkt het.

"Het is een revolutionair idee en we slaan deze weg in uit liefde voor onze fans", klinkt het bij Fortuna. "We hopen op deze manier de verbondenheid tussen de stad Düsseldorf en onze club te versterken."