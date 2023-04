Vincent Kompany en Burnley zijn kampioen na pareltje van Manuel Benson: "4 prijzen gepakt dit seizoen!"

Burnley had echter zo'n comfortabele bonus uitgebouwd dat het vroeg of laat wel eens prijs zou zijn.

Vincent Kompany: "Hebben 4 prijzen gepakt!"

Vincent Kompany sprak met veel lof over zijn team. "Dit is een geweldige prestatie", legde hij uit op de persconferentie. "Ik weet niet of de jongens zich dit echt realiseren."

"Jay (Rodriguez, red.) zal het zeker wel begrijpen. Hij promoveerde al eens met Burnley naar de Premier League."

"Het betekent zoveel voor mensen van Burnley dat we hier, net op het veld van rivaal Blackburn Rovers, de titel kunnen pakken."

"We hebben al veel lof gehad voor ons spel met de bal", ging de coach voort, "maar vandaag toonden we ook dat we defensief top zijn. We wonnen duels en stonden er op de tweede bal. Daar ben ik ook trots op. We zullen deze dag nooit meer vergeten."

De voormalige Rode Duivel zag zijn team dit seizoen 4 prijzen pakken. "We waren al zeker van promotie en pakken nu ook de titel. En in een seizoen kan je voor de supporters nog twee prijzen winnen: je derby's. Ook die hebben we allebei gewonnen."

"Dit seizoen heeft zoveel betekend voor mijn carrière. Ik heb herinneringen voor het leven gemaakt. Die kan niemand me meer afpakken", eindigde Kompany.