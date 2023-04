Luister of kijk naar de laatste Wielerclub Wattage van het voorjaar

Een vijfkoppige Wielerclub Wattage voor de laatste keer dit voorjaar. Ruben Van Gucht heeft Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven opgetrommeld voor nieuwe inzichten (La Redoute is een schans, een

nieuwe hoogtestage is niet nodig en het voorjaar was de max) en straffe

verhalen (Tom vangt een lammetje, Jans hond blijft niet van zijn kippen en Mark

reed in de jaren 90 sneller dan het profpeloton).