Onze podcast Wielerclub Wattage blijft trappen en trekt naar de theaters met 3 Giro-specials

Komende maandag leggen de leden van Wielerclub Wattage het voorjaar na Luik-Bastenaken-Luik neer, maar onze wielerpodcast blijft hongerig.

Host Ruben Van Gucht nodigt Dirk De Wolf, Jan Bakelants, Tom Boonen en Mark Uytterhoeven ook tijdens de Ronde van Italië uit om de roze actualiteit te ontbenen.

Op zaterdag 6 mei gaat de Ronde van Italië van start en de Giro eindigt op zondag 28 mei in Rome.

Wielerclub Wattage trekt live naar de theaters, er komen 3 live-opnames.

Puurs, Geraardsbergen en Dilbeek zullen dienst doen als gaststeden voor de opnames.

Wielerclub Wattage houdt halt op 10 mei in Puurs, 17 mei in Geraardsbergen en 24 mei in Dilbeek.

In Geraardsbergen is er tevens een grote en officiële fanclub van Remco Evenepoel en Dilbeek is natuurlijk de heimat van de wereldkampioen.

Tickets en info voor de live-podcasts via www.show-time.be.