Jokic heeft met Denver Minnesota bijna onder de knoet, Young houdt het spannend tegen Boston

Minnesota-Denver 111-120 (stand play-offs: 0-3)

De Denver Nuggets lijken snel klaar te geraken met de Minnesota Timberwolves. De nummer 1 van het Westen ging nu ook in het hol van de wolf winnen, vooral dankzij een opnieuw uitstekende Nikola Jokic. De Serviër was goed voor een 7e triple double in zijn play-offcarrière.



Minnesota moet nu hopen op een mirakel, want in de hele NBA-geschiedenis kon nog geen enkel team een 0-3-achterstand goedmaken. Zondag zit het seizoen van de Timberwolves er mogelijk op. Topschutters Minnesota: Edwards 36, Towns 27, Gobert 18

Topschutters Denver: Porter 25, Jokic 20, Murray 18



Atlanta-Boston 130-122 (stand play-offs: 1-2)

De Boston Celtics hadden misschien gehoopt om net als Denver snel korte metten te maken met de Atlanta Hawks, maar dat was buiten Trae Young gerekend.



De ster van de Hawks werd in de eerste matchen tegen de Celtics nog gemuilkorfd, maar was deze keer wel op de afspraak, vooral dan in het beslissende 4e kwart. Zondag kan Atlanta de stand al gelijktrekken, want dan speelt het voor de tweede keer op een rij in eigen huis. Topschutters Atlanta: Young 32, Murray 25, Bogdanovic 15, Bey 15

Topschutters Boston: Tatum 29, Smart 24, Brown 15

NY Knicks-Cleveland 99-79 (stand play-offs: 2-1)

Madison Square Garden kon eindelijk nog eens uit zijn dak gaan voor de plaatselijke trots, want de New York Knicks zijn op voorsprong gekomen in hun clash met de Cleveland Cavaliers.



De Knicks hadden dit vooral te danken aan hun defensie, want die slaagde erin de talisman van de Cavs, Darius Garland, aan de ketting te leggen. Cleveland is het eerste team dit seizoen dat minder dan 80 punten scoort. Topschutters Cleveland: Mitchell 22, LeVert 17, Mobley 10, Garland 10

Topschutters New York: Brunson 21, Barrett 19, Hart 13