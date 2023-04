Arsenal lijkt bevangen door titelkoorts, maar Arteta verrast: "Hou meer dan ooit van mijn spelers"

Na de 3-3 tegen Southampton telt Arsenal nog 5 punten voorsprong op Manchester City, dat weliswaar 2 matchen minder gespeeld heeft. Als City die inhaalmatchen kan winnen, springt het dus naar de leiding. Paniek in de tent, denk je dan, maar die staat niet af te lezen op het gezicht van coach Mikel Arteta . "De manier waarop mijn jongens op tegenslag reageren, is ongelooflijk", verwijst hij naar de snelle 0-2-achterstand. "Fouten horen nu eenmaal bij het voetbal, maar door de manier waarop mijn spelers ermee zijn omgegaan, hou ik meer dan ooit van hen." "Ze zijn een genot om naar te kijken. De spirit in de kleedkamer is ongelooflijk. Ik hou van mijn spelers."

Toch is Arteta ook niet blind voor de manco's. "Je kunt geen 3 goals weggeven in deze competitie, dan wordt het heel moeilijk om matchen te winnen."

"De uitdaging is nu nog groter geworden. We moeten de simpele dingen beter doen en de fouten eruit halen", trapt de Spanjaard nog even een open deur in. "Dan zullen we wedstrijden winnen."

"In het voetbal heb je altijd moeilijke momenten, maar niemand bij ons verstopt zich, integendeel."