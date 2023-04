Leider Arsenal lijdt peperduur puntenverlies in titelstrijd tegen rode lantaarn Southampton

Na het gelijkspel tegen West Ham was voor Arsenal tegen rode lantaarn Southampton enkel een zege goed genoeg in de titelstrijd. Ook met het oog op volgende week en de clash tegen uitdager Manchester City tankten "The Gunners" beter maar wat vertrouwen.

Maar dat vertrouwen kreeg na nog geen minuut al een fikse knauw. Alcaraz zette Southampton - met Romeo Lavia opnieuw als draaischijf op het middenveld - op voorsprong.

Nog geen kwartier later zorgde uitgerekend ex-Arsenal speler Walcott al voor de 0-2. Een ramp dreigde voor Arsenal, dat niet veel later wel al kon milderen via Martinelli. De thuisploeg ging vervolgens naarstig op zoek naar de 2-2, maar beet zijn tanden stuk op een stug Southampton.

Iets voorbij het uur deelde Caleta-Car uit het niets een nieuwe uppercut uit aan de leider. Arsenal had nog 25 minuten om een totale afgang te vermijden en mocht diep in het slot sterspelers Odegaard en Saka bedanken. De twee goudhaantjes konden een nederlaag nog vermijden.

In de blessuretijd had invaller Leandro Trossard de winnende treffer zelfs nog aan de voet, maar zijn poging likte de bovenkant van de lat. Arsenal lijdt zo een peperduur puntenverlies in de titelstrijd. Manchester City lacht in zijn vuistje en kan volgende week woensdag bij winst tot op twee punten naderen.