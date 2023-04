Mauri Vansevenant revalideert tussen de lammetjes: "Hopelijk kan ik bij Soudal-Quick Step blijven"

Zijn geliefkoosde Ardennenkoersen moest hij noodgedwongen missen, maar Mauri Vansevenant, einde contract, timmert na een knie-operatie aan de weg terug. "Ik hoop zo snel mogelijk weer te koersen, want ik heb mijn draai in de ploeg gevonden." Steffy Merlevede zocht Vansevenant op voor een reportage.

"De blessure kwam op het slechtst denkbare moment"

Afgelopen zondag zegevierde Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Mauri Vansevenant (23) kon de wereldkampioen niet bijstaan in zijn raid naar Luik, want hij werd 4 weken geleden geopereerd aan zijn knie.

Vansevenant moet geduld hebben, maar zit nu weer op het juiste spoor richting herstel. "Het begint stilaan doenbaar te worden om te trainen. We zijn aan het opbouwen, ik kan nu zo’n 2 à 2,5 uur trainen. Ik hoop zo snel mogelijk weer te kunnen koersen." Voor zijn comeback mikt hij op de Ronde van Hongarije of de Dauphiné. Vansevenant was goed aan het jaar begonnen met onder meer een ritzege in de Tour van Oman, maar na de Strade Bianche liep het fout. "Door mijn knie te stoten tegen mijn stuur is er een ontsteking gekomen op mijn knieschijf."

Tijdens de Waalse Pijl had ik het moeilijk. Dat is een koers die ik graag rijd en die me ook goed ligt. Mauri Vansevenant

"Dat is heel ambetant, omdat er een vochtophoping ontstaat en elke keer als je een trapbeweging maakt, heb je veel pijn. Het is een blessure die veel renners meemaken in hun carrière."

"Na een scan was het duidelijk dat een operatie de enige oplossing was." Dat zal een stevige vloek veroorzaakt hebben ten huize Vansevenant. "Zeker. Het was het slechtst denkbare moment." "Ik miste de Ronde van het Baskenland en de Waalse klassiekers, al die mooie koersen. Tijdens de Waalse Pijl had ik het moeilijk. Dat is een koers die ik graag rijd en die me ook goed ligt." Dat bewees Vansevenant in 2020 toen hij lang voorop reed, maar een val roet in het eten gooide.

Vansevenant in de Strade Bianche, zijn voorlopig laatste koers in 2023.

"Ik hoop dat ik bij Soudal-Quick Step kan blijven"

De blessure komt ook ongelegen, omdat de toekomst van Vansevenant nog onzeker oogt. Zijn contract bij Soudal - Quick Step loopt op het einde van het jaar af. “Dat is een beetje moeilijk", geeft hij toe. "Ik hoop dat ik mag blijven, maar het is niet aan mij om daarover te beslissen."

"Maar er is nog tijd en als puntje bij paaltje komt, dan zullen we er wel uit geraken. Door omstandigheden heb ik in het voorjaar de kansen om mij te bewijzen gemist." De zoon van ex-renner Wim Vansevenant wil dus graag verlengen. "De sfeer is heel goed en ik voel me zelf heel goed in de ploeg. Zelf heb ik ook mijn draai gevonden."

In de grote koersen heb ik perfect mijn rol gevonden en dat is de kopman bijstaan tot in de finale. Ik voel me daar goed bij. Mauri Vansevenant

"Ik denk dat ik sowieso genoeg kansen krijg, zeker in de kleinere koersen is dat geen probleem in de ploeg. En in de grote koersen heb ik perfect mijn rol gevonden en dat is de kopman bijstaan tot in de finale. Ik voel me daar goed bij en ik hoop dat ik die rol nog lang kan vervullen." De periode aan de zijlijn was niet de makkelijkste voor de Belgische klimmer, maar gelukkig kan hij nog altijd tot rust komen op de familieboerderij. "Sowieso, dat is goed om je gedachten te verzetten", zegt Vansevenant terwijl hij tussen de lammetjes loopt. "Maar de fiets komt op de eerste plaats. Trainen is de prioriteit en daarna komt de rest."