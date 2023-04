6 jaar na wonder in Wembley droomt Gent van nieuwe stunt in Londen: "In zo'n kader is Hein op zijn best"

De titel? De Champions League-campagne? Of de beker? Vraag aan een Gent-fan wat zijn meest memorabele supportersmoment van het voorbije decennium was en velen zullen toch teruggrijpen naar het "Wonder van Wembley" tegen Tottenham. Duizenden meegereisde Buffalo's zagen hun helden toen met bloed, zweet en tranen een nipte zege uit de heenmatch over de streep trekken. Met de cruciale 2-2 van serial scorer Jérémy Perbet als absolute climax. Londen was (tot dusver) één dag van KAA Gent.

Zes jaar later staat het stamnummer 7 weer met z'n allen in Londen. Klaar om dit keer in het Olympisch Stadion voor een stunt te zorgen. "Een afspraak met de geschiedenis", verzekert het Twitter-account van KAA Gent.



Geen happy coach

Op het veld zullen dan wel nieuwe protagonisten moeten opstaan. Van de kern uit 2017 blijft niemand meer over – de fijnbesnaarde Danijel Milicevic verhuisde naar de trainersstaff.

Al is er wel nog steeds... Hein Vanhaezebrouck. Zijn baard is ondertussen wat grijzer, zijn kapsel wel hetzelfde en ook zijn kunst om tactisch uit te pakken nog identiek. Want Brecht Dejaegere, basisspeler tegen Spurs, verzekert: "Op zulke momenten zie je Hein op zijn best. In een kader zoals voetbalhoofdstad Londen voelt hij zich thuis. Én Hein verdient er eigenlijk ook te zijn."

Op de vraag of hij zelf ooit in de Premier League aan de slag zou willen gaan, wilde Vanhaezebrouck niet echt ingaan. Liever strooide hij met lof voor andere collega's en Vincent Kompany in het bijzonder: "Hij bewees al genoeg dat Belgische coaches niet zo slecht zijn als soms wordt beweerd." Al zal het ego van de coach toch gestreeld geweest zijn dat ze hem in Engeland nog niet vergeten zijn. Gisteren herinnerde een West Ham-reporter "aangename man" Vanhaezebrouck nog eens aan die match tegen Tottenham. "Maar ik was toen niet de meest happy coach", counterde HVH. "We hebben veel geluk gehad. Zelfs met tien mensen overrompelde Tottenham ons. Je kunt blij zijn met de kwalificatie, maar ik wil ook goed voetbal brengen."

Andere aanpak

Dejaegere herinnert zich nog dat Hein in de aanloop naar de match tegen Tottenham – toen met Vertonghen en Alderweireld – de tegenstander tactisch helemaal fileerde, maar eigenlijk weinig aandacht besteedde aan de omstandigheden. "Hij wilde ons niet te veel extra druk opleggen door erover door te drammen dat het in Wembley was", weet de middenvelder nog. "Hein benadrukte vooral dat we moesten genieten van zulke momenten."

Vanhaezebrouck zelf liet gisteren alvast doorschijnen dat hij zijn voorbereiding nu iets anders zal aanpakken. "Tottenham is ter sprake gekomen, omdat het een goed voorbeeld is van de manier waarop je zo'n match moet benaderen. Toen waren we onder de indruk van de omstandigheden. Straks moeten we ons daar minder door laten beïnvloeden. Ik heb mijn ploeg daarop voorbereid, want de West Ham-fans zullen nóg luider zijn dan die van Tottenham."

Tegen Tottenham waren we onder de indruk van de omstandigheden. Straks moeten we ons daar minder door laten beïnvloeden. Hein Vanhaezebrouck