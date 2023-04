Jonas De Roeck over succes van Westerlo: "Unanimiteit bij alle beslissingen is de sleutel"

Net zoals Union - zij het in mindere mate - beleeft Westerlo een topseizoen bij z'n terugkeer op het hoogste niveau. "Stabiliteit van boven naar beneden in de club is heel belangrijk", vertelt coach Jonas De Roeck in onze podcast De Tribune.

"We hebben wel een aantal berichtjes gestuurd in de WhatsApp-groep, maar veel meer kwam er niet bij kijken." Het antwoord van Jonas De Roeck op de vraag of er stevig gevierd werd na de kwalificatie voor de Europe Play-offs is nuchter en eerlijk, zoals we de coach hebben leren kennen dit seizoen.

Wij kiezen resoluut voor positief voetbal. Jonas De Roeck

"Maar dat punt voelde wel aan als een overwinning. De Europe Play-offs waren geen hoofddoel, maar het was wel een grote ontgoocheling geweest als we die niet gehaald hadden."

Nog meer dan Union vorig jaar - dat vaak op de counter loerde - doet Westerlo het met verzorgd voetbal. "Dat we het op die manier behaald hebben, maakt het nog mooier. Wij kiezen resoluut voor positief voetbal en we zijn doorheen het seizoen ook gegroeid in stabiliteit."

Geld het geheim? "Ja, maar ook wat je ermee doet"

De goeie prestaties van Westerlo kon de aandachtige volger vorig jaar in 1B ook al opmerken. De Roeck leidde de Kempenaren in zijn eerste seizoen soeverein naar de titel in tweede klasse. En zo werd de ambitie van de Turkse eigenaars ook meteen ingekleurd: "Binnen de drie seizoenen naar het hoogste niveau." En daar stoppen de dromen van de Turken niet. Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya kondigde ook meteen aan dat ze Europees voetbal willen spelen in 2024. "Misschien kan dat dit jaar al", oppert De Roeck, "dat zou top zijn." In Westerlo steken ze de reden waarom alles op wieltjes loopt ook niet onder stoelen of banken. "Het geheim is geld", vertelde voorzitter Wim Van Hove aan Het Nieuwsblad. "Dat is ook zo, maar dan gaat het erom wat je doet met dat geld", vindt De Roeck. "Onze grote kracht is dat we een investeerder hebben die op lange termijn denkt." "Ik heb een hele transparante relatie met het bestuur. De technische staf heb ik zelf kunnen samenstellen, met jongens die ik vertrouw." "En wat het scoutingsbeleid betreft: daar hebben we een belangrijke richtlijn ingevoerd. Iedereen moet akkoord gaan, als er iemand twijfelt, kijken we verder. Unanimiteit op alle gebieden is ontzettend belangrijk bij Westerlo."

Het is niet voor niks dat Undav perfect vervangen wordt door Boniface. Siebe Van der Heyden

Siebe Van der Heyden van Union weet exact waar De Roeck het over heeft. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe stelde zijn club vorig jaar nog gelijk aan Brighton - dat inderdaad dezelfde eigenaar deelt. "Dat was een rare uitspraak", zegt Van der Heyden, "want het zijn geen Brighton-spelers die het voor ons gedaan hebben."

"Ook Union wil stabiel zijn, met een heel sterk scoutingsbeleid. Het is niet voor niks dat Undav perfect vervangen wordt door Boniface."

Waar ligt de ambitie van De Roeck?

"Ik probeer mijn carrière toch wel wat te plannen", oppert De Roeck zelf. "En dan is Duitsland misschien wel mijn grootste droom, niet alleen omdat ik zelf in Duitsland gespeeld heb en we thuis ook wel nog eens Duits spreken, maar vooral omdat de Duitse manier van werken mij aanspreekt: ja is ja, neen is neen." "Ik wil graag weten tot welk niveau ik kan raken en dan bekijk ik wel waar het mij brengt."