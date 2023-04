Spion in het peloton: "Om Van der Poel weg te krijgen bij Alpecin-Deceuninck moet er al veel gebeuren"

De ploeg is voor hem gemaakt en gegroeid. Ze laten hem crossen en mountainbiken wanneer hij maar wil. Je kan het bijna een "match made in heaven" noemen. En hij ligt nog onder contract bij Alpecin-Deceuninck tot 2025.

Als je als team nog klassiekers of grote rondes wil winnen, moet je tegenwoordig wel 1 van de 7 beste renners ter wereld in dienst hebben. Ze winnen samen bijna alles wat er te winnen valt.

Van de jonge renners die in het oog springen van teammanagers zijn er maar een paar die een haalbare kaart zijn om binnen te halen.

Dan denk ik aan Arnaud De Lie en Olav Kooij. Die laatste is einde contract bij Jumbo-Visma. De Lie ligt nog tot eind 2024 vast bij Lotto-Dstny. Maar hoe vast dat is, weet je niet exact.

Vorig jaar was er ook plots veel ophef over een clausule in het contract van de Lotto-renners bij een mogelijke degradatie uit de WorldTour.

In het peloton is daar tussen de renners onderling wel over gesproken. Vooral over Caleb Ewan werd druk gespeculeerd of hij zou blijven of vertrekken.