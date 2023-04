Chicago Bulls mogen nog dromen van play-offs dankzij geheim wapen: "Dat was mijn dochter"

Afgelopen nacht kwamen de nummers 9 en 10 uit het reguliere seizoen in actie in de play-in. In de Eastern Conference kreeg Toronto het bezoek van Chicago, dat in Canada over een geheim wapen bleek te beschikken.

Bulls-speler DeMar DeRozan had immers zijn dochter meegebracht. Het meisje ging viraal omdat ze bij elke vrijworp van de thuisploeg luid krijsend te horen was. Die tactiek bleek bijzonder efficiënt, want Toronto miste liefst 18 van zijn 36 vrijworpen.

Die vele missers bleken ook fataal in de eindafrekening, want de thuisploeg verloor met 105-109 en is zo uitgeteld voor de play-offs. De Bulls maakten een achterstand van 19 punten goed en treffen vrijdag Miami met het laatste playoffticket in het Oosten als inzet.