"Te veel zwarten en moslims": PSG-coach Christophe Galtier in nauwe schoentjes na gelekte mail

"Je moet rekening houden met 'de realiteit van de stad'", zou Galtier ook nog gezegd hebben. "We kunnen echt niet zoveel zwarten en moslims in onze ploeg hebben."

Galtier was op restaurant geweest in de stad en werd er "overvallen door mensen die vonden dat we een team hebben met alleen maar zwarten".

De Franse media hebben in een gelekte mail van Julien Fournier, ex-directeur bij voetbalclub Nice, een vette kluif gevonden. In die mail vertelt Fournier aan Dave Brailsford (de sportieve manager van het Ineos-concern, waaronder naast de wielerploeg ook voetbalclub Nice valt, red) het verhaal van een gesprek met zijn toenmalige coach Christophe Galtier .

Galtier is danig in zijn wiek geschoten en heeft meteen een advocaat in de arm genomen om hem enerzijds in de media en indien nodig zelfs in de rechtbank te verdedigen tegen de beschuldigingen in de mail.

"Het is met stomme verbazing dat ik kennis heb genomen van deze beledigende en zelfs smadelijke beschuldigingen", klinkt het bij Galtier.

PSG wou niet onmiddellijk reageren, de harde kern wel. Die roept via Twitter op om de Fransman te ontslaan als de feiten bewezen worden. Galtier lag de voorbije weken ook al onder vuur vanwege de sportieve prestaties.