Ploegmaat Otamendi vereeuwigt Messi met Wereldbeker op zijn lijf

Voor Messi was Qatar 2022 de laatste kans. Over 4 jaar zal de Argentijnse wonderman immers 39 zijn. Maar hij greep ze met beide handen: met 7 goals en rake treffers in de penaltyreeksen tegen Nederland in de kwartfinale en Frankrijk in de finale werd hij terecht uitgeroepen tot MVP van het toernooi.



Messi bezorgde de Argentijnse elf "eeuwige roem". Die woorden, "Gloria eterna", sieren dan ook het lichaam van Otamendi. Met daaronder de beelden van een lachende Messi die de WK-trofee aait en ook eentje met de nummer 10 wijzend naar de lucht.



Het zinnetje "Hoe gaan ze me overtuigen dat magie niet bestaat" is veelzeggend.



De verdediger maakte een filmpje van zijn bezoekje aan de tattooshop. Messi reageerde via sociale media: "Ik zag al veel spectaculaire zaken die van mij en de wereldbeker werden, maar als een ploegmaat en vriend zoals Nico Otamendi zoiets doet, is dat meer dan speciaal. Heel erg bedankt, Ota."