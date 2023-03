Jorre Verstraeten vecht zich naar bronzen medaille op grand slam van Antalya

Anderhalve maand geleden had Jorre Verstraeten op de grand slam van Tel Aviv al brons veroverd, in Antalya eindigde hij zijn dag opnieuw met eremetaal.

In de klasse tot 60 kilogram begon hij met een zege tegen de lokale favoriet Alper Ergun, om vervolgens pas na een golden score de Oezbeek Botoerov van zich af te schudden.

Die lange kamp zat blijkbaar nog in zijn kleren, want tegen de Oekraïner Chalmatov mocht Verstraeten na een tweetal minuten inpakken.



In de herkansingen legde hij daarna alsnog een vlekkeloos parcours af richting het brons, met zeges tegen de Azeri Talibov en de Oezbeek Baratov.



Met Charline Van Snick, Mina Libeer en Lois Petit kwamen nog 3 Belgen in actie op de openingsdag. Enkel Van Snick verloor niet haar eerste kamp, al kon ook zij zich geen weg richting de medailles vechten. De Portugese Siderot was in de 3e ronde te sterk.