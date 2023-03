CEO OHL reageert geschokt op ongeval van speler: "Willen weten wat er gebeurd is"

Willems opende met goed nieuws. "Gezien de impact, wat iedereen toch gezien heeft, is het relatief goed gesteld met Kiyine. Ik heb net met de papa gesproken. Hij heeft wel hier en daar wat breuken, maar hij is buiten levensgevaar."



De OHL-bestuurder benadrukt dat de omstandigheden van het ongeluk nog niet bekend zijn. "Wij wachten op inlichtingen van de politie en ook op een gesprek met Sofian zelf."



Net als een pak andere waarnemers is ook de club geschokt bij het bekijken van de hallucinante beelden. "Natuurlijk. Je ziet dat er overdreven snelheid is. Wat de snelheid dan is, is voor ons moeilijk te zeggen. Maar we willen toch vooral te weten komen wat er juist gebeurd is."



"Je kan aan zoveel dingen denken. Het kan gewoon gaan om overdreven snelheid, maar er kunnen ook heel andere dingen gespeeld hebben."



Willems wil nog niet vooruitlopen op de zaken, laat staan een sanctie. "Ik denk dat het opportuun is om dat even af te wachten, om daarna te kijken of we volgende stappen nemen of niet."