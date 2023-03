Organisatie bevestigt: geen Russische en Wit-Russische atleten op Europese Spelen Krakau

"Het standpunt van het organisatiecomité blijft ongewijzigd", melden de organisatoren van de Europese Spelen woensdag aan het Duitse persbureau DPA.

Vertegenwoordigers van het Europees Olympisch Comité hadden in oktober al bevestigd dat atleten uit de genoemde landen niet aan de Europese Spelen kunnen deelnemen.

Dinsdag had het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn eerdere aanbeveling om atleten uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van internationale sportevenementen, in de nasleep van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, gedeeltelijk herzien.

Het Uitvoerend Comité van het IOC nam evenwel nog geen beslissing omtrent de aanwezigheid van sporters uit beide landen op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Het IOC houdt zich het recht voor om daar "op een gepast moment" knopen over door te hakken.

De 3e editie van de Europese Spelen vindt plaats van 21 juni tot en met 2 juli in het Poolse Krakau. Er worden delegaties uit ongeveer 50 landen verwacht. De atleten zullen aan meer dan 25 sporten deelnemen en kunnen in sommige disciplines ook kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs verdienen.

De vorige Europese Spelen, in 2019, vonden nog plaats in... Wit-Rusland.