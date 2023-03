Duitsland - België: 8-0 sinds de val van de Berlijnse Muur

Dubbel verlies in kwalificatie voor EK 1992

In de kwalificatiecampagne voor het EK van 1992 in Zweden is België onderverdeeld in een groep met het grote Duitsland, de wereldkampioen van 1990. In de dubbele confrontatie tegen Matthäus, Klinsmann, Völler en co verliezen de Belgen twee maal met 1-0. In de heenwedstrijd in Duitsland komen de Duivels er niet aan te pas maar toch kan Duitsland maar één keer scoren na een frommelgoal van Matthäus. Thuis speelt België een sterke partij maar de onvermijdelijke Völler scoort al na 16 minuten. België eindigt pas derde in de groep na Wales en Duitsland. In die tijd ging enkel groepswinnaar Duitsland naar het EK.

Bekijk de twee verloren kwalificatiewedstrijden

De schande van Chicago

Op het WK in 1994 starten de Rode Duivels als underdog in de achtste finale. De wedstrijd begint furieus en nog voor het kwartier staat het al 2-1 na doelpunten van het Duitse spitsenduo Völler-Klinsmann en Georges Grün voor de Duivels. Dankzij een beresterke doelman Preud'homme kan België de schade beperken, maar net voor de rust scoort de onvermijdelijke Völler de 3-1. Meteen na rust speelt zich de fase af waar veel voetballiefhebbers nu nog over spreken. De Duitse verdediger Thomas Helmer trekt aan de noodrem om de doorgebroken Josip Weber af te stoppen maar de Oostenrijkse topscheidsrechter Röthlisberger ziet er geen penalty en rode kaart in. Net voor tijd maakte Albert er nog 3-2 van, maar het kalf was al verdronken.De carrière van Röthlisberger ging achteraf steil bergaf. Hij kreeg zelfs een levenslange schorsing wegens omkoping.

Zelfs de Duitse commentator vindt het een strafschop

Drie vriendschappelijke nederlagen op rij

Vanaf 1995 volgt er een periode van 15 jaar waarin de Rode Duivels geen enkele wedstrijd met inzet spelen tegen Duitsland. In drie vriendschappelijke wedstrijden wordt achtereenvolgens in 1995 thuis verloren met 1-2 en krijgen de Duivels in Duitsland twee keer voetballes: 3-0 in 2004 en 4 jaar later nog eens 2-0. Het is ook een periode waarin ons land op zoek is naar zichzelf en in volle opbouw naar een nieuw elftal.



Herbekijk de kansloze 3-0 in 2004

Opnieuw dubbel verlies in gemiste EK-kwalifcatie

In de kwalificatiecampagne voor het EK 2012 in Oekraïne en Polen werden de Rode Duivels opnieuw uitgeloot in een groep met Duitsland. De injectie van nieuw jong Belgisch talent was volop aan de gang en er waaide een frisse wind door het Belgisch elftal. Thuis spelen de Duivels een beresterke partij maar zoals het cliché wil, winnen de Duitsers op het einde met het kleinste verschil, dankzij een doelpunt van de onvermijdelijke Miroslav Klose. Omdat België onderweg met punten morst moet er in de laatste groepswedstrijd in en tegen Duitsland gewonnen worden om de barrages van het EK te halen. Het wordt een les in nederigheid want onder impuls van een weergaloze Mesut Özil verliezen de Belgen met 3-1. Het EK glipte door onze vingers, maar de weg naar een mooie periode in ons internationaal voetbal was duidelijk geplaveid.