Nederlander kan bij Gibraltar debuteren tegen Oranje: "Ik zing beide volksliederen mee"

"Hij vroeg zich af: wie is die jongen? En heeft hij al een Gibraltarees paspoort?", vertelt Hartman bij NOS. "Dat had ik toen nog niet. Waarop hij tegen mijn trainer zei: als hij een paspoort krijgt, laat het me weten. Misschien roepen we hem dan wel op."

Daar versierde hij een contract bij FC Lynx uit de eerste klasse van Gibraltar. Aangezien alle clubs daar in hetzelfde Victoriastadion spelen, kon Hartman er zich in de kijker spelen van de Uruguayaanse bondscoach Julio César Ribas.

Geboren in Nederland en actief in de negende(!) klasse in Engeland. Hoe kom je dan op de radar van de bondscoach van Gibraltar terecht?

Ruim drie maanden geleden vroeg hij zijn paspoort aan en nu zit Hartman al in de selectie van Gibraltar. Dat hij uitgerekend tegen Nederland zijn interlanddebuut kan maken, maakt het verhaal nog mooier.



"Het zou zeker een droom zijn. Als ik daar mag debuteren... beter kan niet", aldus Hartman. "Maar de coach zal me alleen laten spelen als ik iets kan betekenen voor het team."

Winnen is bijna onmogelijk, maar toch staat Gibraltar na één kwalificatiewedstrijd nog boven Nederland in poule B, met een beter doelsaldo. "Een paar jongens in het team grapten daar al over: Nederland staat lager dus dat wordt een makkelijke pot in Rotterdam."

Nederland is evenwel gebrand op een reactie na de 4-0-pandoering tegen vicewereldkampioen Frankrijk. "Ons wordt meegegeven: alles is mogelijk. Dus we gaan gewoon 100 procent alles geven", aldus Hartman.

Voor hem wordt het hoe dan ook een bijzondere avond, zeker omdat hij beide volksliederen kan meezingen. "Het volkslied van Gibraltar heb ik inmiddels ook geleerd, dus ik ga ze zeker allebei meezingen", lacht Hartman bij NOS.