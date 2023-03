Belgische voetbalbond stelt ex-Red Lion Manu Leroy aan als CEO ad interim

De Belgische voetbalbond wil niet overhaast te werk gaan bij de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen CEO Peter Bossaert. Daarom kreeg een taskforce de opdracht om eerst een interim-CEO aan te stellen.

Daarvoor ging de taskforce op zoek binnen de eigen gelederen. Manu Leroy, directeur marketing en communicatie, zal zijn taken combineren met de functie van CEO ad interim.

Leroy stapte in 2019 over van Telenet naar de Belgische voetbalbond. Hij was dan al geen onbekende in de sportwereld, want Leroy was hockeydoelman bij de Red Lions.

De Raad van Bestuur heeft als prioriteit "de continuïteit verzekeren", zo klinkt het. Het spreekt zijn vertrouwen uit in het directiecomité en onderstreept de wens om het goede werk van de voorbije jaren voort te zetten. Onder Leroy moet de rust terugkeren.



De Belgische voetbalbond maakte vorige donderdag het ontslag van CEO Peter Bossaert bekend. Bossaert lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. Zijn contract werd met onmiddellijke ingang beëindigd