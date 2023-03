BEKIJK: Deze keer kan er wel gelachen worden in de zetel

Gênant moment in Milaan-Sanremo vorige week toen winnaar Mathieu van der Poel, Filippo Ganna (2e) en Wout van Aert (3e) naast mekaar zaten in een veel te krappe zetel. De drie keken mekaar nauwelijks aan, laat staan dat ze een woord wisselden.

Vandaag in Gent-Wevelgem ging het er veel gemoedelijker aan toe. Wout van Aert en ploegmaat/winnaar Christophe Laporte nodigden nummer 3 Sep Vanmarcke met plezier uit om plaats te nemen in de (alweer krappe) zetel.

"Wil je erbij?", lachte Van Aert toen Vanmarcke erbij kwam met zijn dochtertje. De nummer 2 maakt zich wat smaller om plaats te maken voor Laporte en Vanmarcke.

Waarna ze met zich met z'n drieën in de zetel knelden en Vanmarcke de loftrompet stak over de Jumbo-Visma's. "Impressionant", sprak hij in het Frans. "Wij reden voor de 3e plaats."

"Met z'n tweeën kan je makkelijker voluit gaan. In een achtervolgende groep loopt het altijd stroever", legde Van Aert, eveneens uit in het Frans.