Ooit gebombardeerd tot 'nieuwe Messi', nu op 32 jarige leeftijd met voetbalpensioen

Wie droomde er als kind niet van om in het shirt van Barcelona te spelen? Bojan Krkic deed het zowaar op zijn achttiende. In 2009 won hij met de Champions League, Spaanse titel, Copa del Rey, Supercopa, UEFA Super Cup en het WK voor clubs zowat alles wat er te winnen valt.

In loondienst van de Catalanen maakte de flukse middenvelder 41 doelpunten in 163 wedstrijden. Te weinig, oordeelde Barcelona, dat hem doorstuurde naar AC Milan.

Maar ook in Italië wist Bojan niet te overtuigen. Wat volgde was een indrukwekkende waslijst aan clubs.



AS Roma, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés en Montréal Impact. Nergens kon Bojan de grote toekomst die hem voorspeld werd, inlossen.



In zijn nadagen vertoefde Bojan bij het Japanse Vissel Kobe. Daar kwam hij onder meer oud-ploegmakker Andrés Iniesta en onze landgenoot Thomas Vermaelen tegen.

Nu hangt de amper 32-jarige dribbelkont zijn voetbalschoenen aan de haak.

"Ik voelde dat het tijd was om terug te keren naar mijn familie. Dit is het moment om aan een nieuwe fase in mijn leven te beginnen", liet hij optekenen in een persmoment van de Blaugrana.