Dimitri Van den Bergh mist zijn beslissende pijl en ligt er meteen uit in Newcastle

Vorige week, in Nottingham, had Dimitri Van den Bergh Nathan Aspinall nog verslagen in de eerste wedstrijd van de avond. In Newcastle serveerde de Engelsman hem een koekje van eigen deeg.



De wedstrijd ging voortdurend op en neer: eerst leek Van den Bergh ermee weg te lopen (1-3), daarna nam Aspinall over (5-4), maar uiteindelijk moest de 11e en laatste leg beslissing brengen.



Van den Bergh kon als eerste proberen uit te werpen. Hij koos ervoor om het in stijl te doen, met een bull's eye. Maar in plaats van in het rode vlak landde zijn pijl in het groene gedeelte. In de nabeurt maakte Aspinall het vervolgens wel af, tot zijn immense vreugde.