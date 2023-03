Atletiek weert trans vrouwen van internationale competities en verstrengt regels voor hyperandrogene vrouwen

De kwestie van de trans personen is een hete aardappel die al een tijdje de ronde doet in de sportwereld. Bij de Internationale Atletiekfederatie hebben ze nu dan toch een knoop doorgehakt.



Trans vrouwen zullen niet mogen deelnemen aan internationale competities, zo besliste World Athletics. Hiermee wordt het pad gevolgd dat eerder door onder meer het zwemmen werd bewandeld.



De optie om trans personen die bij de vrouwen willen deelnemen een maximaal niveau aan testosteron toe te staan, werd van tafel geveegd.



Dat niveau wordt wel aangescherpt voor sporters die als vrouw zijn geboren, maar die bijvoorbeeld hyperandrogeen zijn (met Caster Semenya als bekendste voorbeeld). Zij mogen nu maximaal 2,5 nanomol/liter testosteron in hun bloed hebben. Tot voor kort lag die grens op 5 nanomol.



"Het is niet zo dat we 'nee' zeggen voor altijd", zegt Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics. "Maar we doen dit om de vrouwencategorie te beschermen. We konden dat risico niet nemen."