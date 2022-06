Rugby League volgt zwembond en weigert deelname van trans vrouwen

Het is voor trans personen in de rugbysport voortaan niet meer mogelijk om deel te nemen aan internationale wedstrijden van de Rugby League. De internationale rugbybond IRL maakte dat nieuws vandaag bekend, in navolging van zwembond FINA dat een dag eerder al besliste om trans vrouwen uit te sluiten.

Het besluit van de FINA leidde tot een hevig debat tussen felle voorstanders van rechten voor trans personen om vrij te concurreren en tegenstanders die beweren dat ze een oneerlijk fysiologisch voordeel hebben.



Dat is ook de mening van de rugbyliga, dat met de uitsluiting wil voorkomen dat trans vrouwen over meer kracht beschikken dan vrouwen. Zij zouden hierdoor een oneerlijk voordeel hebben ten op zichte van de concurrentie.



De aankondiging van de Internationale Rugby League betekent dat trans personen worden uitgesloten van de wereldbeker in november in Engeland. Het gaat voor alle duidelijkheid om de minder bekende variant Rugby League. Op dit moment werkt de rugbybond aan een beleid voor trans personen voor 2023.



Sebastian Coe, voorzitter van de wereldatletiekbond, liet nog weten dat atletiek het zwemmen zou kunnen volgen en mogelijk ook voor een strenger beleid kiest.

"Het is mijn verantwoordelijkheid om de integriteit van de vrouwensport te beschermen en dat nemen we zeer serieus. Als dat betekent dat we de protocollen in de toekomst moeten aanpassen, zullen we dat doen", zei hij.