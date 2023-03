Gek of geniaal? De strafste stoten van Zlatan Ibrahimovic

Man probeert andere mascotte bij Zlatan te zetten, maar daar moet de Zweed niet van weten

Als je als mascotte mee het veld op mag, dan hoop je natuurlijk dat dat naast een grote ster is, zoals Zlatan Ibrahimovic. Voor een wedstrijd van PSG probeert een vader nog stiekem zijn zoon naar voren te schuiven, zodat hij de plaats van een ander jongetje naast Zlatan zou innemen. Maar Ibrahimovic ging er niet op in. Hij nam zijn oorspronkelijke mascotte bij de hand en aaide hem eens plagend over zijn bol.

Zlatan komt niet bij de ref, de ref komt bij Zlatan

Scheidsrechters hebben het niet altijd makkelijk om Ibrahimovic op zijn plaats te zetten. Kijk maar naar de video hieronder. De ref probeert Zlatan op het matje te roepen, maar die weigert tot bij de ref te komen. En dus moet de scheidsrechter naar Zlatan komen.

"Ben je een journalist of een cameraman?"

Ook journalisten hebben het niet altijd onder de markt met Zlatan Ibrahimovic. Deze videoreporter wilde in zijn PSG-jaren graag weten hoe de relatie was tussen Ibrahimovic en Cavani. Maar Zlatan keerde de rollen om en legde de journalist op de rooster. "Ben je een cameraman? Waarom houd je de camera zelf vast?".

"Als ze de Eiffeltoren vervangen door mijn standbeeld, blijf ik in Parijs"

Aan ego geen gebrek bij Zlatan Ibrahimovic. Zo had hij een voorwaarde om in Parijs te blijven. "Als ze de Eiffeltoren vervangen door een standbeeld van mij."

Zlatan is God

Jezelf regelmatig - al grappend - God noemen, kan ook wel tellen qua zelfverheerlijking. In meerdere interviews en op zijn sociale media verwijst Ibrahimovic zo naar zichzelf. Al hebben we natuurlijk ook geen onomstotelijk bewijs dat Zlatan Ibrahimovic geen god is.

Kibbelen met Romelu Lukaku in Milanese derby

Misschien staat Zlatan Ibrahimovic vrijdag wel samen op het veld met Romelu Lukaku, en dat zou dan zeker niet de eerste keer zijn. In een van de Milanese derby's stonden de twee zelfs al eens neus aan neus. Er werden beledigingen heen en weer gegooid. In die eerste periode van Lukaku bij Inter pakte zijn ploeg de titel. En de Rode Duivel spotte met Ibrahimovic door "buig voor de koning van Milaan" op zijn sociale media te zetten. Ibrahimovic is de vete nog niet vergeten. Hij heeft al meermaals gezegd dat hij "nog een eitje te pellen heeft" met Lukaku. Benieuwd of dat in deze interland al zou kunnen gebeuren.

Cassano krijgt trap op het hoofd tijdens een live interview

Er zit niet altijd venijn in de acties van Ibrahimovic. Nadat AC Milan de titel gepakt had in 2011, kreeg Antonio Cassano tijdens een interview plots een trap tegen zijn hoofd. Heel even leek hij boos, maar toen hij zag dat Ibrahimovic de dader was, kon hij er toch mee lachen.

Deze omhaal van Zlatan staat op ieders netvlies gebrand

Ibrahimovic is niet alleen bekend om zijn fratsen, natuurlijk ook om zijn spektakeldoelpunten. Zoals deze.

Voor deze goal kreeg Zlatan een staande ovatie in het toenmalige Astridpark

Een van zijn doelpunten kreeg ook in België veel weerklank. In 2013 speelde hij met PSG in het Astridpark in de Champions League. En Ibrahimovic scoorde maar liefst 4 keer. Vooral zijn afstandsschot deed de monden van onder anderen Youri Tielemans openvallen. De Zweed kreeg een applaus van de Anderlecht-fans. "Ik voel me vereerd", zei Ibra achteraf.

Kung Fu Zlatan