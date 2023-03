Euforie: Japan klopt Amerikaanse MLB-sterren in finale van World Baseball Classic

De vijfde editie van de World Baseball Classic, het vierjaarlijkse wereldtoernooi met 20 teams, werd door corona 2 jaar uitgesteld.



Japan won het toernooi een 3e keer, de laatste keer was in 2009. De VS blijft op 1 editie steken.



Dankzij homeruns van Munetaka Murakami en Kazuma Okamoto kwam Japan op voorsprong in het LoanDepot Park van de Miami Marlins.



Een beter einde konden de baseballfans zich niet wensen: in de laatste inning keek de Japanse superster Ohtani de Amerikaanse topper Trout in de ogen. De twee spelen in het dagelijkse leven samen bij de LA Angels.



Ohtani wierp Trout met enkele fastballs uit, waardoor Japan met 3-2 won. "Ik wilde mijn beste pitch laten zien", triomfeerde Ohtani, die uitgeroepen werd tot MVP van het toernooi. Japan won al zijn 7 matchen.



De finale was een heruitgave van de olympische finale van 2021, toen Japan met 2-0 de VS versloeg, maar toen lieten de Amerikanen hun Major League Baseball-vedetten thuis. Nu waren die wel van de partij. De WBC is trouwens het enige toernooi ter wereld waar de MLB-profs aan mogen meedoen.



(lees een reactie onder de tweet)