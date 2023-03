Randle schittert met 57 punten voor de Knicks, maar bezoeker Prince is koning in NY

All-Star Julius Randle was tegen Minnesota goed voor 57 punten, waarvan 26 punten in het 3e quarter. Dat laatste was een clubrecord, dat eerste bijna. Alleen Carmelo Anthony (62) en Bernard King (60) maakten ooit meer punten in één wedstrijd voor de Knicks.

Maar de uitschieter van Randle volstond jammer genoeg voor het thuispubliek niet voor de overwinning, want Minnesota trok in Madison Square Garden aan het langste eind: 134-140.

De held van de avond bij de bezoekers was Taurean Prince, goed voor 35 punten. Prince scoorde al zijn 8 driepunters en is daarmee slechts de 7e speler in de NBA-geschiedenis die 8 op 8 bommen (of meer) werpt.