Kevin Van der Perren: "Denk dat Loena Hendrickx zeker top 5 zal halen op WK"

Hoe zwaar is schaatsen op mentaal vlak? "Eenmaal je op dat niveau staat, is presteren voor 95 procent een mentale kwestie", weet Van der Perren. "Je moet in het moment leven en niet te veel aan iets anders denken, dan komt het meestal wel goed."

"Op het EK was Loena de gedoodverfde winnares en zodra er veel verwachtingen zijn, wil je ook niemand teleurstellen. Het EK was daardoor misschien wat ongelukkig, maar dat is ook een momentopname. Ik denk dat zij wel met die druk om kan."

Op het EK begin dit jaar gold Loena Hendrickx nog als de topfavoriete, maar toen moest onze landgenote vrede nemen met zilver na enkele kleine foutjes. "Een WK-medaille zit er zeker in, maar misschien moeten we de druk wat lager leggen dan op het EK. Dat kan alleen maar goed uitdraaien", meent Kevin Van der Perren.

Hendrickx doet sinds kort ook een beroep op ex-atlete Eline Berings als mental coach. Een goeie beslissing, vindt Van der Perren. "Ik had zelf ook altijd een psycholoog. Voor mij was dat bijna belangrijker dan een ijscoach, maar dat is voor iedereen anders. Voor mij hielp het in elk geval heel veel", klinkt het.

"Loena en haar mental coach werken nu nog maar net samen, dus die connectie zal nog wat moeten groeien. Maar alle beetjes helpen. Misschien wordt het WK ook wat makkelijker dan het EK, omdat er vooraf minder om te doen was. Hopelijk draait het dan ook beter uit."

"Ik denk dat Loena wat sterker is dan vorig jaar, maar ook de poel is wat groter geworden. Titelverdediger Kaori Sakamoto is voor mij opnieuw de topfavoriete. Ik denk dat Loena zeker de top 5 zal halen. Alles wat meer is, is mooi meegenomen."

"Ook Nina Pinzarrone verwacht ik dik in de top 10. Ik vond haar 6e plek op het EK niet verrassend. Ze schaatst heel constant en doet altijd haar job. Ik denk dat ze de pannen van het dak zal schaatsen."