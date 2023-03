Franky Vercauteren verdedigt keuze voor kleinere staf: "We leggen de lat zelfs hoger"

"Dit is een nieuwe start! Het verleden is belangrijk, dat moeten we koesteren en moeten we iedereen voor bedanken, maar er zijn veranderingen in gang gezet. Daar moeten we nu mee bezig zijn."

Kersvers technisch directeur Vercauteren windt er geen doekjes om. Hij heeft een inventaris gemaakt en met veel mensen gepraat over wat er nodig was in de omkadering van de nationale ploeg.

"We maken komaf met het verleden en we kijken naar het nu en de toekomst. Er zijn nodige en gewilde veranderingen gebeurd. Want als je teveel volk hebt zijn er teveel verschillende ideeën en meningen."

"En als je inkrimpt op het gebied van spelers, dan moet je dat ook op gebied van de staf doen", aldus Vercauteren. "Iedereen zal wat harder moeten werken omdat we met minder zijn, maar we verwachten dezelfde kwaliteit. We leggen de lat dus hoger."