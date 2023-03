Wielermanagerfavoriet Felix Engelhardt pakt eerste profzege in Italië

Aaron Van Der Beken was de Belgische vertegenwoordiger in de kopgroep van de dag, maar hij werd samen met zijn kompanen goed in de gaten gehouden door het peloton.

In de lokale rondjes kwam alles weer samen. Nog een paar ontsnappingspogingen later was het duidelijk dat er na 190 kilometer gesprint zou worden voor de zege.

Engelhardt was de snelste van het overgebleven groepje. Hij haalde het voor Mark Stewart en Anders Foldager. Het is voor Engelhardt zijn eerste profzege.