ION Hockey League: Watducks naderen top 4, Racing en Braxgata houden elkaar in evenwicht

Leopold, Dragons en Gantoise deden alle drie hun plicht op zondag. Het trio heeft zo het beste uitzicht op de kwalificatie voor de halve finales van de play-offs.

Racing, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Braxgata, voelt de hete adem van de Waterloo Ducks, die na hun nipte 3-2 overwinning tegen Orée tot een punt naderen van het team uit Ukkel op de vierde plaats.

In Fort Jaco kon Racing, ondanks twee treffers van Tanguy Cosyns (23. en 46.), de comeback van Braxgata niet voorkomen, dat in de tweede helft twee keer gelijkmaakte via Rik Van Cleynenbreugel (39.) en Loïck Luypaert (63.).

Leopold won voorts met 5-2 van Daring, Dragons haalde verschroeiend uit (2-15) bij Old Club en Gantoise kende de nodige moeite met Ukkel Sport (2-1).

De top 4 blijft dus ongewijzigd. 'Leo' staat aan de leiding met 40 punten, voor Dragons (36) en Gantoise (32). Racing (28) houdt nog net de Watducks (27) af.

Daarachter hebben Braxgata (25), Herakles (22) en Orée (19) de kans gemist om te klimmen in de stand, ook al zijn er nog zeven wedstrijden van de reguliere competitie te gaan. Onderaan gaf Leuven zichzelf zuurstof door Herakles met 2-1 te verslaan. Met tien punten hebben de Leuvenaar de gevarenzone verlaten.