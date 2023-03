20-jarige Nieuw-Zeelander Laurence Pithie schiet eerste hoofdvogel af in Cholet

De Franse ploeg Groupama - FDJ voegde aan het begin van het jaar 7 neoprofs uit de eigen jeugdwerking toe aan de WorldTour-ploeg en de jonkies ontgoochelen niet. Dit weekend was het aan Laurence Pithie om zijn kunnen te tonen.

De pas 20-jarige Nieuw-Zeelander moest gisteren nog zijn meerdere erkennen in Axel Zingle in de Classic Loire Atlantique, maar vandaag schoot hij wel raak. In een dolle slotfase reageerde hij gevat op een late uitval en hij hield net stand tot de finish.

"We wilden offensief rijden in de plaatselijke ronden en dat lukte", vertelde Pithie. "Er leek geen einde te komen aan die laatste kilometer. Ik moest mijn benen echt zeggen dat ze niet mochten stoppen."

Voor Pithie is het uiteraard zijn eerste overwinning als prof. Vorige week eindigde hij ook in de top 10 in Nokere Koerse, waar hij achtste werd. Lindsay De Vylder was de eerste Belg in de uitslag in Cholet, de renner van Flanders - Baloise sprintte naar de vijfde plaats.