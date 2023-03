Vrancken maakt zich nog geen zorgen: "Als we altijd zoals die 1e helft spelen, hebben we groter probleem"

Wouter Vrancken noemde de 1-1 tegen Cercle Brugge "een correct resultaat". "De eerste helft was voor hen, de tweede voor ons."

"Je weet dat je tegen Cercle de basis van het spelletje - vechten voor de bal - moet kunnen opbrengen of je kunt geen resultaat behalen. In de eerste helft was dat helemaal niet goed genoeg."

"Het was een heel zwakke eerste helft", geeft Vranckens aanvoerder Bryan Heynen zelfs toe. "We kwamen altijd te laat."

"Ik denk dat we ook ons dagje niet hadden op technisch vlak. Normaal kunnen we daar het verschil in maken. We misten veel controles op de belangrijke momenten."

Heynen vindt dat Genk - ondanks de mindere periode - gewoon "moet blijven doorgaan". "Het is nog wel even", verwijst hij naar het einde van de reguliere competitie en de aansluitende play-offs.

"Het is belangrijk dat we blijven geloven in eigen kunnen", vindt Vrancken. "Na die tweede helft heb ik weer hoop, want als we de hele match hadden gespeeld zoals die eerste helft, dan hadden we een groter probleem."