Thierry Henry of Victor Boniface? De spits van Union pakte gisteren in de Europa League uit met een "fakeshot", naar het voorbeeld van de voormalige Franse sterspeler. Boniface doet alsof hij gaat trappen met zijn linkervoet, maar verrast in dezelfde beweging door met zijn linkervoet te passen. "Fenomenaal", jubelen de commentatoren in onze studio. Bekijk het fragment.