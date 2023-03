"March Madness" is voorbij voor Ajay Mitchell, geen stunt tegen Baylor

UC Santa Barbara kon zich nog maar voor de 7e keer in zijn geschiedenis plaatsen voor de eindronde van het NCAA Tournament en dat had het voor een groot deel te danken aan de Belgische guard Ajay Mitchell.



Mitchell was de laatste weken zo op dreef dat de "Gauchos" zelfs stiekem droomden van een stunt tegen Baylor, de NCAA-kampioen van 2 jaar geleden.



Lange tijd zag het er ook goed uit voor Santa Barbara, want bij de rust was de voorsprong 36-35. Maar in het tweede deel kwam de klasse en de ervaring van Baylor toch bovendrijven.



Einde van de "March Madness", zoals het NCAA Tournament ook genoemd wordt, voor Mitchell, maar niet zonder dat hij zijn visitekaartje had afgeleverd. Met 13 punten, 4 assists en 2 rebounds mag hij terugkijken op een sterke match, dat zullen ook de vele NBA-scouts in de tribune en voor hun televisie gezien hebben.