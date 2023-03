Union-voorzitter Alex Muzio: "Geen probleem als ook Brighton Europees zou spelen"

Alex Muzio nam samen met zijn vriend Tony Bloom in 2018 Union over. Die laatste is ook al eigenaar van Brighton, dat in navolging van Union richting Europa lonkt volgend seizoen. Maar zorgt dat niet voor een belangenconflict?



"Vóór Tony en ik in deze club investeerden, hebben we dat onderzocht, hebben we alle regels van de UEFA bekeken", zegt Muzio. "We hebben toen ook met hen gesproken en volgens ons is er geen probleem."



"Alleen schiet de UEFA pas in actie als het effectief zover is, anders moeten ze dat voor misschien wel 50 clubs doen, want er zijn wel meer investeerders die eigenaar zijn van meerdere clubs."