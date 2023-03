Marc Willems: "Ook in finale van CEV Cup is Roeselare zeker niet kansloos"

Maar in de 3e set begon het plots beter te draaien bij Roeselare. "Ik denk eigenlijk dat de spelers al lang in hun achterhoofd hadden dat ze het in de Golden Set zouden moeten doen", meent Willems.

In de eerste 2 sets was Piacenza gisteren duidelijk baas. "Door de geweldige opslagdruk van de Italianen kwam Roeselare er eigenlijk niet aan te pas. Als ze ook de 3e set op die manier verloren hadden, dan denk ik dat het moeilijk zou geweest zijn om dat nog om te draaien."

Marc Willems is eerlijk over zijn gevoel voor de wedstrijd: "Ik had het niet verwacht", vertelt hij. "Ik had gedacht dat Roeselare met 3-0 of 3-1 zou verliezen en dat had dan zou afhangen van hoe ze gespeeld hadden of ze nog eens kans zouden maken in de Golden Set."

In zo'n Golden Set is het simpel: alles of niks. "Bij 6-3 voor Piacenza leek het over. Maar dan werd het 6-6 en zag je de twijfel bij de Italianen. Ze wisten niet wat er gebeurde. Twijfel is een raar beestje, zelfs al heb je olympische of WK-medailles. Dan kan er plots veel voor een tegenstander."

"Roeselare is veel beter gaan spelen in die Golden Set, met meer risico's. Gewoon er vol voor gaan. En natuurlijk moet je soms ook wat geluk hebben, maar Roeselare heeft het wel zelf afgedwongen. Het is hun verdienste dat Piacenza begon te twijfelen."

"We mogen dit niet toeschrijven aan geluk. Er zit wel iets achter. Het is ook niet de eerste keer dat Roeselare een Italiaanse ploeg klopt of het leven zuur maakt. Roeselare heeft wel een Europese reputatie. Dat dit gebeurt, is dus geen puur toeval."