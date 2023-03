Gentse aanhang kan ogen niet geloven na nieuwe wonderavond van Gift Orban: "Wow, wat een fenomeen!"

Zelfs bij de supporters van Basaksehir gingen de handen op elkaar voor Orban Gift.

Wat in België intussen geen geheim meer is, is nu ook gemeengoed geworden in Europa: de nieuwe spits van KAA Gent mist momenteel niet. "Het is echt niet meer normaal", jubelde Sven Kums zijn ploegmakker na zijn hoofdrol in de 1-4-overwinning op het veld in Turkije.

Wat hij nu weer geflikt heeft? Nadat de wonderboy van Gent dit weekend vier keer scoorde tegen Zulte Waregem, verbaasde hij ook in de Conference League met een hattrick in amper 3 minuten en 24 seconden. "Ondertussen schrik ik er niet meer van", vertelde Alessio Castro-Montes grappend na de partij.